Eskişehir genelinde sağanak yağış bekleniyor

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü, Eskişehir ve bölge genelinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurarak, olumsuz hava koşullarına ve rüzgara karşı vatandaşları uyardı.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü'nden alınan verilere göre; Eskişehir ve Kütahya çevrelerinin bu akşam saatlerine kadar çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, sonrasında ise bölge genelinin parçalı ve az bulutlu olacağı tahmin edilmektedir. Kent genelinde ise günün en yüksek sıcaklıklarının 2 ila 4 derece arasında artması öngörülüyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, bu akşam saatlerinden itibaren Eskişehir merkez ve kuzey kesimlerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif ve orta kuvvette eseceği değerlendiriliyor. Ayrıca meteoroloji, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar esnasında; yağış anında kuvvetli rüzgar, kısa süreli kuvvetli yağış, yerel dolu yağışı ve yıldırım gibi olumsuzluklar meydana gelebilme ihtimaline karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiği konusunda uyardı.

Öte yandan; günün en yüksek hava sıcaklığının 28 derece ile Mihalgazi, en düşük hava sıcaklığının ise 18 derece ile Mihalıççık ilçesinde olması beklenirken Odunpazarı'nın ise 26 derece olması öngörülüyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı