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Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü Erzurum ve Ardahan için sağanak uyarısı yaptı

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Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü Erzurum ve Ardahan için sağanak uyarısı yaptı
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Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, öğle saatlerinden itibaren Erzurum ve Ardahan çevrelerinde aralıklı sağanak ile gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağını bildirdi. Bölgede sabah ve gece pus ile yer yer sis beklendiğinden sürücülerin dikkatli olması istendi.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü, Doğu Anadolu Bölgesi genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu olacağını bildirirken, Erzurum, Ardahan ve çevreleri için sağanak yağış uyarısında bulundu.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü'nden alınan son verilere göre; bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu geçmesi öngörülüyor. Öğle saatlerinden itibaren ise Erzurum ve Ardahan çevrelerinde aralıklı sağanak ile gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor.

Pus ve Sis Uyarısı

Yetkililer, bölgede sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesinin beklendiğini belirterek, özellikle trafiğe çıkacak sürücülerin görüş mesafesindeki azalmaya karşı dikkatli ve tedbirli olmaları yönünde uyarıda bulundu.

Sıcaklıklar Mevsim Normallerinde

Hava sıcaklıklarının bölge genelinde mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenirken, rüzgarın ise güneyli yönlerden hafif, zaman zaman ise orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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