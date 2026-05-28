Mersin'de dolu yağışı etkili oldu

Mersin'de bayramın ikinci gününde yüksek kesimlerde etkili olan sağanak ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Erdemli ilçesinin yüksek rakımlı mahallelerinden Avgadı Yaylasını içine alan Aydınlar ve Sarıkaya mahalleleri ile Hacıalanı Yaylası çevresinde öğleden sonra rüzgarla birlikte sağanak yağmur etkili oldu. Bir süre sonra ise yağış yerini doluya bıraktı.

Etkili olan dolu yağışı nedeniyle bazı bölgeler kısa sürede beyaza bürünürken, bölgede sağanak yağışın devam ettiği öğrenildi.

