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Müsilaj yeniden Gemlik Körfezi'nde

Müsilaj yeniden Gemlik Körfezi'nde
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Marmara Denizi'nde müsilaj, Bursa'nın Gemlik ilçesindeki Kumla ve Karacaali sahillerinde yeniden ortaya çıktı. Kıyı şeridinde yoğunlaşan müsilaj nedeniyle vatandaşlar denize giremezken, bölge sakinleri kalıcı çözüm talep ediyor.

Marmara Denizi'nde son yıllarda dönem dönem etkisini gösteren müsilaj, Bursa'nın Gemlik ilçesine bağlı Kumla ve Karacaali sahillerinde yeniden görülmeye başladı. Kıyı şeridinde yoğunlaşan müsilaj nedeniyle vatandaşlar denize giremedi.

Yaz sezonunun başlamasıyla birlikte sahillere akın eden vatandaşlar, deniz yüzeyini kaplayan müsilaj nedeniyle denizin eski temiz görüntüsünden uzaklaştığını belirtti. Özellikle Gemlik Körfezi'nin bazı noktalarında etkili olan müsilajın kıyıda birikmesi, tatilcilerin deniz keyfini olumsuz etkiledi.

Yaklaşık 20 yıldır bölgede yazlığı bulunduğunu belirten Okan Özkan, son yıllarda müsilaj sorununun giderek arttığını söyledi. Özkan, "20 yıldır burada yazlığımız var, sürekli geliyoruz. Yaz aylarına doğru son 1 aydır deniz maalesef girilecek gibi değil. Son 2-3 yıldır burada sürekli oluyor. Dün çok kötüydü, yarın ne olacağı yine belli değil. Burası Gemlik Karacaali Koyu. Denize giremiyoruz. Güneşleniyorum, denize girmek istiyorum ama giremiyorum. Duş alıp eve çıkıyorum. Geldiğim tatilin hiçbir anlamı kalmıyor" dedi.

Bölge sakinleri ve tatilciler, yaz sezonunun başında yeniden ortaya çıkan müsilaj sorununun kalıcı çözümlerle ortadan kaldırılmasını isterken, yetkililerden denetim ve önlemlerin artırılmasını talep ediyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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