Malatya'da yağmur sonrası gökkuşağı hayran bıraktı

Malatya'da sağanak yağışın ardından açan güneşle birlikte oluşan gökkuşağı görenleri hayran bıraktı.

Şehrin bazı bölgelerinde sağanak yağış etkili olurken, güneybatı kesimlerinde yağmurun ardından açan güneşle birlikte gökkuşağı oluştu. Ortaya çıkan manzara vatandaşlara adeta görsel şölen sundu.Trafikte seyir halinde olan bazı sürücüler ise gökkuşağını görüntüleyebilmek için araçlarını yol kenarına çekerek cep telefonlarıyla o anları kaydetti.

Öte yandan sağanak yağışın kent genelinde bir süre daha etkili olması bekleniyor. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı