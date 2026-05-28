Haberler

Lüleburgaz'da sağanak yağış hayatı felç etti: Cadde ve sokaklar göle döndü

Lüleburgaz'da sağanak yağış hayatı felç etti: Cadde ve sokaklar göle döndü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde etkili olan şiddetli sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokaklar su altında kaldı, vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı. Metrekareye 30-40 kilogram yağış düştü.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde etkili olan şiddetli sağanak yağış, cadde ve sokakları göle çevirdi. Yağış sebebiyle bazı mahallelerde su birikintileri oluşurken, vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı.

Meteoroloji tarafından dün yapılan kuvvetli yağış uyarısının ardından bugün Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde etkisini artıran sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Saat 14.00 sıralarında başlayan yağışın, saat 17.30 itibarıyla aralıksız devam ettiği öğrenildi. Yetkililer, yağışların gece saatlerine kadar sürebileceğini belirtti.

İlçede bazı cadde ve sokaklar kısa sürede suyla kaplanırken, araç sürücüleri trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Vatandaşlar ise yaşanan durumu "afet niteliğinde" olarak değerlendirdi.

Şiddetli yağışın sadece Lüleburgaz merkezde değil, bazı köylerde de etkili olduğu öğrenildi. Metrekareye yaklaşık 30 ila 40 kilogram arasında yağış düştüğü tahmin ediliyor.

Öte yandan bazı vatandaşlar yaşanan olayı esprili şekilde yorumladı. Bir vatandaş, "Lüleburgaz'da deniz yok diyorlardı, şimdi görün deniz var mı yok mu" dedi.

Meteoroloji verilerine göre yağışların cuma günü de etkisini sürdürmesinin beklendiği bildirildi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
ABD: İran ile anlaşmaya varıldı, Trump'ın son onayı bekleniyor

İran ile müzakerelerde umutlandıran iddia! Gözler şimdi Trump'ta

Kılıçdaroğlu'ndan bir hamle daha: CHP'nin grup toplantısı yapılmayacak

Kılıçdaroğlu vekillere yazı gönderdi! Özgür Özel küplere binecek
Mardin'de yol verme kavgası kanlı bitti: 2 ölü, 7 yaralı

Trafikte vahşet anları kamerada! Ölü ve yaralılar var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kılıçdaroğlu'nun A Takımı netleşti! Parti sözcülüğüne Berhan Şimşek geliyor

A Takımı netleşti! Parti sözcülüğüne sürpriz bir isim geliyor
Brezilya'da Neymar hüznü! İşte forma giyemeyeceği maçlar

Ne olacak bu adamın şanssızlığı?
Ankara kulisleri yangın yeri! Mansur Yavaş'ın suskunluğunun nedeni belli oldu

CHP'de kıyamet koparken Mansur Yavaş neden suskun? Sebebi belli oldu
Bir zamanlar devdi, şimdi borcundan dolayı elektrikleri kesik

Bir zamanlar devdi, şimdi borcundan dolayı elektrikleri kesik
Havalar ısındı, kabus geri döndü! Kene şimdiden 3 can aldı

Sessiz tehlike 3 can aldı! "Nasıl olur" dedirten bir detay var
Bernardo Silva, Türkiye'ye geldi! Galatasaray için söyledikleri heyecanlandırdı

Türkiye'ye geldi, Süper Lig devi için söyledikleriyle heyecan yarattı
'Ben bu ülkeye dolar getiriyorum' diyerek uçakta olay çıkardı

"Ben bu ülkeye dolar getiriyorum" diyerek uçakta olay çıkardı