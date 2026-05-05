Kuvvetli rüzgar uyarısı geldi

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin edildiğini ifade ettiler.

Bölge için kuvvetli rüzgar uyarısı yapan uzmanlar, "Rüzgarın yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (çatı uçması, soba zehirlenmesi, ulaşımda aksamalar, vb.) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" dediler.

Uzmanlar çığ uyarısında bulunurken, şöyle devam ettiler "Bölgemizde yüksek kar örtüsü bulunan eğimli ve dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" - ERZURUM

