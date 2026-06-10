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Milli Park'ta Atlı Jandarma Timi göreve başladı

Milli Park'ta Atlı Jandarma Timi göreve başladı
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Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki Milli Park Bölgesi'nde Atlı Jandarma Timi, haftanın 6 günü koylar, plajlar ve ormanlık alanlarda devriye gezerek vatandaşları yangın, çevre ve güvenlik konularında uyarıyor.

Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki Milli Park Bölgesi'nde Atlı Jandarma Timi Devriye faaliyeti gerçekleştiriyor.

Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi Komutanlığına bağlı Atlı Jandarma Timi, haftanın 6 günü Kuşadası Milli Parklar Bölgesindeki koylar, plajlar ve ormanlık alanlarda devriye faaliyetini yerine getiriyor.

Kuşadası Kaymakamlığının aldığı kararlar doğrultusunda bölgede bulunan vatandaşlar, ateş yakılmaması, semaver, tüp ve mangal kullanılmaması, otopark dışına araç park edilmemesi, endemik bitkilerin koparılmaması, toprak ve taş numunesi alınmaması, yaban hayvanlarının beslenmemesi, olta ile balık avı dahil avcılık yapılmaması, koylar dışındaki alanlara giriş yapılmaması konularında uyarılıyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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