Haberler

Konya'da sağanak etkili oldu

Konya'da sağanak etkili oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Konya'da akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış, vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Trafikte yoğunluk oluşurken sürücüler altgeçitlerde zorlandı.

Konya'da etkili olan sağanak yağışa vatandaşlar hazırlıksız yakalanırken, sürücüler zor anlar yaşadı.

Konya'da saat 17.30 sıralarında şehir merkezinde başlayan sağanak etkili oldu. Bir süredir devam eden sıcak hava sonrası gelen yağışla birlikte hava sıcaklığında da düşüş yaşandı. Sürücüler, trafikte oluşan yoğunluk nedeniyle güçlük yaşadı. Yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar ıslanmamak için kapalı alanlara sığındı. Trafikte kimi sürücüler altgeçitlerde araçlarıyla zor anlar yaşadı.

Bir süre devam eden sağanak yağış etkisini azalttı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Pakistan Başbakanı Şerif: ABD ile İran barışa çok yakın, anlaşma metni hazır

ABD-İran savaşı bitiyor! Beklenen açıklama üçüncü ülkeden geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dolar dolu kutulardan lüks villaya! Silivri Belediyesi'ne yönelik soruşturmada pes dedirten iddialar

240 bin kişinin yaşadığı ilçede akla zarar yolsuzluk ağı

Transfer tamam! Jose Mourinho, G.Saray'ın gündemindeki yıldızı 36 saatte ikna etti

Galatasaray'ın istediği yıldızı 36 saatte ikna edip transfer etti
Fenerbahçe'nin eski yönetiminden açıklama: Bizimle yola devam etmek istemedi

Eski yönetimden açıklama: Bizimle yola devam etmek istemedi
Elebaşı İtalya'da olan çeteye büyük darbe: Yakalanan 37 zanlıya tutuklama talebi

Barış Boyun operasyonunda 37 şüpheli için tutuklama istendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Selimiye Camii’nde Kur’an-ı Kerim okudu

Yeniden ibadete açılan camide Kur'an-ı Kerim okudu
Eşi 280 bin TL maaş alan kocanın paylaşımı büyük tartışma yarattı

Eşi 280 bin TL maaş alan kocanın paylaşımı tartışma yarattı
Mourinho'nun Arda kararı bomba! Herkes şoke oldu

Mourinho'nun Arda kararı bomba! Herkes şoke oldu