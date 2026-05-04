Konya'da Mayıs Ayında Kar Sürprizi: Sürücüler Zor Anlar Yaşadı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde Mayıs ayında kar yağarken, yağış nedeniyle zaman zaman sürücüler zor anlar yaşadı.

Edinilen bilgiye göre, Seydişehir Antalya Karayolunda etkili olan kar yağışı, sürücülere zor anlar yaşattı. İlçe merkezinde akşama kadar aralıklarla devam eden yağmur akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Park halindeki araçların üzerinde kar birikirken, vatandaşlar tarih atıp fotoğraf çekti. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı