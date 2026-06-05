Anne ayı ve üç yavrusu komşusu oldu

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde orman kenarında oturan bir vatandaşın yaban hayvanları komşuları oldu.

Kızılcahamam'da yaşayan Onur Coşar yaban hayatı ile iç içe yaşıyor. Evinin ormanın kenarında olduğunu belirten Coşar, "Evim ormanla iç içe olduğu için yaban hayatını görebiliyorum. Bir anne ayı ve üç yavrusunu gördüm. Ayrıca domuzlar ve tavşanları da görüyorum" diiye konuştu.

Coşar, seviimli üç ayı yavrusu ve annelerinin evinin önünden geçmelerini görüntüledi. Ayı ve yavruları ormanın içinde sessizce kayboldular. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı