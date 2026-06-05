Haberler

Anne ayı ve üç yavrusu komşusu oldu

Anne ayı ve üç yavrusu komşusu oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde orman kenarında yaşayan Onur Coşar, bir anne ayı ve üç yavrusunu evinin önünde görüntüledi. Coşar, bölgede domuz ve tavşan gibi yaban hayvanlarını da sıkça gördüğünü belirtti.

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde orman kenarında oturan bir vatandaşın yaban hayvanları komşuları oldu.

Kızılcahamam'da yaşayan Onur Coşar yaban hayatı ile iç içe yaşıyor. Evinin ormanın kenarında olduğunu belirten Coşar, "Evim ormanla iç içe olduğu için yaban hayatını görebiliyorum. Bir anne ayı ve üç yavrusunu gördüm. Ayrıca domuzlar ve tavşanları da görüyorum" diiye konuştu.

Coşar, seviimli üç ayı yavrusu ve annelerinin evinin önünden geçmelerini görüntüledi. Ayı ve yavruları ormanın içinde sessizce kayboldular. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İstanbul merkezli 24 ilde yasa dışı bahis operasyonu! 80 şüpheli gözaltına alındı

Türkiye güne yeni bir operasyonla başladı! 80 kişi gözaltında
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Lal Saran'dan babası Sadettin Saran'a duygusal veda

Babasına vedası herkesi duygulandırdı

İstanbul'daki dev AVM'nin tamamı satıldı

İstanbul'un dev AVM'sinin tamamı satıldı
İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız siyasete atıldı! İşte partisi

İbrahim Tatlıses'in eski eşi siyasete atıldı! İşte partisi
Beykoz'da İETT otobüsü alev alev yandı

Beykoz'da İETT otobüsü alev alev yandı! Geriye demir yığını kaldı
Süheyl Uygur ve Burçin Orhon’un kızı Lara Zeynep annesinin izinden gitti, oryantal oldu

90'lı yıllara damga vuran çiftin kızları büyüdü, oryantal oldu
Bulgaristan'da yüksek saflık oranına sahip altın ve bakır yatağı keşfedildi

Burnumuzun dibinde keşfedildi! Komşuya milyarlar akacak
Ankara'da NATO zirvesi alarmı! İşte şehir genelinde alınan kararlar

O tarihlerde tüm konserler iptal, 9 ilçede de memurlar izne çıkıyor
let originalTop = masthead.offsetTop; let hasShown = false; let timer = null; function hasAdContent() { return masthead.querySelector("iframe, img, video, ins, object, embed") || masthead.innerHTML.trim().length >30; } function getTop() { const bottomSection = document.querySelector(".bottom-section.h-100px"); if (bottomSection) { return bottomSection.getBoundingClientRect().bottom; } return 102; } function showAd() { if (hasShown || !hasAdContent()) return; hasShown = true; wrapper.style.setProperty("--masthead-top", getTop() + "px"); wrapper.classList.add("is-overlay"); masthead.classList.add("is-fixed"); requestAnimationFrame(function () { masthead.classList.add("is-visible"); }); clearTimeout(timer); timer = setTimeout(function () { masthead.classList.remove("is-visible"); masthead.classList.remove("is-fixed"); wrapper.classList.remove("is-overlay"); wrapper.style.removeProperty("--masthead-top"); }, 5000); } window.addEventListener("scroll", function () { if (window.scrollY >originalTop + 50 && !hasShown) { showAd(); } }); }); --%>