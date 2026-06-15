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Kırklareli'nde dolu ve yağmur: Motosiklet kaskıyla kendini korumaya çalıştı

Kırklareli'nde dolu ve yağmur: Motosiklet kaskıyla kendini korumaya çalıştı
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Kırklareli'nde şiddetli rüzgar, yağmur ve dolu etkili oldu. Yağmura hazırlıksız yakalanan bir genç, motosiklet kaskıyla kendini korumaya çalıştı. Fırtına nedeniyle su birikintileri oluştu, ağaç dalları kırıldı. Dolu yağışı üreticileri endişelendirdi.

Kırklareli'nde şiddetli rüzgarla birlikte yağmur ve dolu yağışı etkili oldu. Yağmura hazırlıksız yakalanan bir genç, motosiklet kaskıyla kendini korumaya çalıştı.

Akşam üzeri fırtınayla birlikte aniden başlayan yağmur ve dolu yağışı, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştururken, bir ağacın dalları kırıldı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Bir genç ise motosiklet kaskıyla yağmurdan korunmaya çalıştı. Yağmur ile birlikte yağan dolu üreticileri endişelendirdi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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