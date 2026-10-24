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Kilis'te asfalt çalışmaları kapsamında Vali Kalaylı, Mehmetali köyünde inceleme yaptı

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Kilis'te asfalt çalışmaları kapsamında Vali Kalaylı, Mehmetali köyünde inceleme yaptı Haber Videosunu İzle
Kilis'te asfalt çalışmaları kapsamında Vali Kalaylı, Mehmetali köyünde inceleme yaptı
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Kilis'te 2026 yılı asfalt çalışmaları kapsamında köy yollarında sathi kaplama çalışmaları devam ediyor. Vali Ömer Kalaylı, Mehmetali köyünde yapılması planlanan sathi kaplama yolunu inceledi ve İl Özel İdaresi yetkilisinden bilgi aldı.

Kilis'te köy yollarının ulaşım konforunu artırmak amacıyla 2026 yılı asfalt çalışmaları kapsamında sathi kaplama çalışmaları sürüyor.

Kilis Valisi Ömer Kalaylı, İl Özel İdaresinin 2026 yılı asfalt çalışmaları kapsamında Mehmetali köyünde sathi kaplama yapılması planlanan yolda incelemelerde bulundu.

Yolun mevcut durumu ve planlanan çalışmalar hakkında İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdüründen bilgi alan Vali Kalaylı, çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İncelemelere İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Cengiz Yanık ve ilgili kurum yetkilileri katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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