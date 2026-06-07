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Yavru ördekler vatandaşların ilgi odağı oldu

Yavru ördekler vatandaşların ilgi odağı oldu
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Manisa Kent Park'taki yapay derede yüzmeye başlayan yavru ördekler, özellikle çocukların ilgi odağı haline geldi. Annelerinin peşinden ayrılmayan sevimli ördekler, parkta renkli görüntüler oluşturdu.

Manisa'da Kent Park içerisindeki yapay derede yüzmeye başlayan yavru ördekler, özellikle çocukların ilgi odağı haline geldi. Annelerinin peşinden ayrılmayan sevimli ördekler, parkta renkli görüntüler oluşturdu.

Manisa'nın en yoğun sosyal yaşam alanlarından biri olan Kent Park, bugünlerde sevimli misafirleri ağırlıyor. Parkın içerisindeki yapay derede yüzmeye başlayan yavru ördekler, vatandaşların ve özellikle çocukların neşe kaynağı oldu.

Yumurtalarından yeni çıkan ve annelerinin peşinden bir an olsun ayrılmayan minik ördekler, havuzda sergiledikleri sevimli hareketlerle parka gelenlerin büyük ilgisini çekti. Vatandaşlar yavru ördekleri cep telefonlarıyla görüntülerken, çocuklar ise uzun süre ördekleri izledi.

Kent Park'ın yeşil dokusu ve su ögeleriyle birleşen doğal yaşam görüntüleri kartpostallık manzaralar oluştururken, yavru ördekler parkın adeta yeni maskotu haline geldi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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