Kemah’ta köy yollarında asfalt çalışması sürüyor
Kemah Kaymakamı Resul Tutay, Konuksever köyünde devam eden asfalt serim çalışmalarını yerinde inceledi.
Kemah Kaymakamı Resul Tutay, Konuksever köyünde devam eden asfalt serim çalışmalarını yerinde inceledi.
Kaymakam Tutay, Konuksever köyünü ziyaret ederek yürütülen asfalt çalışmalarını inceledi, yetkililerden çalışmaların son durumuna ilişkin bilgi aldı.
Çalışmaları yerinde takip eden Tutay, köy yollarında gerçekleştirilen asfaltlama çalışmalarının vatandaşların ulaşımını kolaylaştıracağını belirtti.
Tutay, yürütülen çalışmaların köy sakinlerine hayırlı olmasını diledi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı