Haberler

Kemah’ta köy yollarında asfalt çalışması sürüyor

Kemah’ta köy yollarında asfalt çalışması sürüyor
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kemah Kaymakamı Resul Tutay, Konuksever köyünde devam eden asfalt serim çalışmalarını yerinde inceledi.

Kemah Kaymakamı Resul Tutay, Konuksever köyünde devam eden asfalt serim çalışmalarını yerinde inceledi.

Kaymakam Tutay, Konuksever köyünü ziyaret ederek yürütülen asfalt çalışmalarını inceledi, yetkililerden çalışmaların son durumuna ilişkin bilgi aldı.

Çalışmaları yerinde takip eden Tutay, köy yollarında gerçekleştirilen asfaltlama çalışmalarının vatandaşların ulaşımını kolaylaştıracağını belirtti.

Tutay, yürütülen çalışmaların köy sakinlerine hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran'dan ABD'ye misilleme! F-35'lerin bulunduğu üsse ağır hasar verildi

İntikam yemini sonrası füzeler ateşlendi: Kritik üs ağır hasar aldı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Altında tarihi hareket! Daha önce sadece iki kez yaşanmıştı

Altında tarihi hareket! Daha önce sadece iki kez yaşanmıştı

MMA dövüşçüsünden akılalmaz karar! Bu kez rakibi insan değil

Dövüşeceği canlıyı duyanlar "Sen kafayı mı yedin?" diyor

Arda Güler'e Şampiyonlar Ligi'nde büyük onur

Yine göğsümüzü kabarttı!

Oto tamircisindeki feci kazada 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

13 yaşındaki çırağın acı sonu
Banyoyu kirletmemek için bulduğu yöntem şaşkına çevirdi

Çocuk parkında pes dedirten görüntü! Gerekçesi de hayli ilginç
Manisa'da çay bahçesi tuvaletinde gizli kamera düzeneği bulundu

Bu sefer kadınlar değil erkekler tuvaleti
Türk futbolunda tarihi imza! Takımı 22 yaşındaki kadın çalıştıracak

Türk futbolunda tarihi imza! Takımı 22 yaşındaki kadın çalıştıracak