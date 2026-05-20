Meteorolojiden Kayseri'ye sağanak yağış uyarısı
Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü, Kayseri'nin doğu ve güney ilçeleri ile yüksek kesimlerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurarak vatandaşları olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaya çağırdı.
Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü tarafından uyarıda, "Yapılan son değerlendirmelerine göre: Kayseri'nin doğu ve güney ilçeleri ile yüksek kesimlerinde(Yahyalı, Yeşilhisar, Develi, Tomarza, Pınarbaşı, Sarız, Erciyes)beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların; yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Beklenen yağışlarla birlikte oluşması muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerine yer verildi. - KAYSERİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı