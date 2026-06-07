Develi'de yağış sele dönüştü
Kayseri'nin Develi ilçesinde etkili olan kuvvetli yağış sele dönüştü; caddeler, bahçeler ve mezarlık sular altında kaldı.
Kayseri'nin Develi ilçesinde etkili olan yağış sele dönüşürken, caddeler, bahçeler ve mezarlık sular altında kaldı.
Kayseri genelinde öğle saatlerinden sonra başlayan kuvvetli yağış etkisini gösterdi. Develi ilçesinde de etkili olan ağış yerini sele bıraktı. İlçeye bağlı Ayşepınar Mahallesi'nde sel nedeniyle caddeler, bahçeler ve mezarlık sular altında kaldı.
Meteoroloji uyarmıştı
Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, kentte kuvvetli yağışın etkili olacağı belirtilerek, uyarılarda bulunulmuştu. - KAYSERİ