Tomarza'daki 'Göz' 6 yıl sonra yeniden akmaya başladı

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde 2020'den beri akmayan Dadaloğlu Mahallesi'ndeki doğal su kaynağı 'Göz', 2026'da eskisinden güçlü şekilde yeniden akmaya başladı. Bölge halkı ve doğa tutkunları sevinçle karşıladı.

Kayseri'nin Tomarza ilçesine bağlı Dadaloğlu Mahallesi Cingöz mevkiinde bulunan ve yöre halkı tarafından 'Göz' olarak bilinen doğal su kaynağı, yıllar sonra yeniden coşkulu bir şekilde akmaya başladı.

En son 2020 yılında akan ve yaklaşık 6 yıl boyunca su çıkmayan Göz, 2026 yılı içerisinde eskisinden daha güçlü ve ihtişamlı bir şekilde yeniden hayat buldu. Dağların iç kesimlerinden gelen berrak kaynak suyu, doğal güzellikler eşliğinde akarak Zamantı Irmağı'na karışıyor. Doğal su kaynağının yeniden akmaya başlaması, bölge halkı ve doğa tutkunları tarafından büyük sevinçle karşılandı. Eşsiz manzarasıyla dikkat çeken Göz mevkii, kısa sürede ziyaretçilerin uğrak noktalarından biri haline geldi.

Bölgeye gelen vatandaşlar, hem aileleriyle birlikte piknik yapmanın keyfini çıkarıyor hem de doğanın sunduğu bu eşsiz güzelliği fotoğraflayarak hatıraları ölümsüzleştiriyor. Özellikle hafta sonlarında ziyaretçi yoğunluğunun arttığı bölgede, doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenler huzurlu anlar yaşıyor. Yıllar sonra yeniden hayat bulan Göz'ün akmaya başlaması, Dadaloğlu Mahallesi ve çevresinde doğal güzelliklerin yeniden canlanmasına katkı sağlarken, bölgenin turizm potansiyeline de önemli katkı sunuyor. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
