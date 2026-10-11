Kastamonu Cide'de hava 25 dereceye çıkınca vatandaşlar sahile akın etti

Kastamonu Cide'de hava 25 dereceye çıkınca vatandaşlar sahile akın ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kastamonu'nun Cide ilçesinde hava sıcaklığı 25 dereceye yükseldi. Güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar sahiller, parklar ve piknik alanlarına akın ederek yürüyüş yaptı, güneşlendi ve piknik yaptı.
Kastamonu'nun Cide ilçesinde hava sıcaklığının 25 dereceye yükselmesini fırsat bulan vatandaşlar, sahilde güneşin tadını çıkardı.
Kastamonu'nun sahil ilçesi Cide'de hava sıcaklığı, 25 dereceye yükseldi. Hava sıcaklığının artması, vatandaşlara yazdan kalma bir gün yaşattı. Güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlara, sahillere, parklara ve piknik alanlarına akın etti. Bazı vatandaşlar yürüyüş yapıp sahilde güneşlenirken bazı vatandaşlar ise parklarda piknik yaptı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı