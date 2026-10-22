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Kars Sarıkamış'ta 7 ayı mahalleye inip çöp konteynerlerini devirdi

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Kars Sarıkamış'ta 7 ayı mahalleye inip çöp konteynerlerini devirdi Haber Videosunu İzle
Kars Sarıkamış'ta 7 ayı mahalleye inip çöp konteynerlerini devirdi
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Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yiyecek aramak için mahalleye inen 7 ayı, çöp konteynerlerini çekiştirip devirerek çöplerin arasında yiyecek aradı. Ayıların sokakta rahat tavırlarla dolaşıp bazılarının birbirleriyle oyun oynadığı anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yiyecek aramak için indikleri mahallede rahat tavırlarıyla dikkat çeken 7 ayı kameralara yansıdı.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde ormanlık alanlardan yerleşim bölgesine inen ayılar, mahalle sakinlerine hareketli anlar yaşattı. Aynı anda sokağa giren yaklaşık 7 ayı, yiyecek bulabilmek için çöp konteynerlerine yöneldi. Konteynerleri çekiştirerek deviren ayılar, çöplerin arasında yiyecek aradı. Bazı ayıların sokakta birbirleriyle oyun oynadığı görüldü. Mahallede dolaşan ayıların rahat tavırları dikkat çekerken, yaşananlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde yaklaşık 7 ayının aynı anda sokakta dolaştığı, çöp konteynerlerini devirdiği ve yiyecek aradığı anlar yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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