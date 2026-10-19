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Kars Arpaçay'da menderesler havadan görüntülenerek kartpostallık manzaralar oluşturdu

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Kars Arpaçay'da menderesler havadan görüntülenerek kartpostallık manzaralar oluşturdu
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Kars'ın Arpaçay ilçesindeki Arpaçay menderesleri, yatağı boyunca oluşturduğu kıvrımlarla havadan görüntülendi. Köylerin yanı başından geçen nehir, ortaya çıkardığı kartpostallık manzaralarla izleyenlere görsel şölen sunuyor.

Kars'tan doğarak kıvrıla kıvrıla ilerleyen, Ermenistan sınırında Aras Nehri ile birleşen ve Azerbaycan üzerinden Hazar Denizi'ne ulaşan Arpaçay menderesleri, havadan görüntülendi. Yatağı boyunca kıvrılarak köylerin yanı başından geçen ve doğanın eşsiz güzelliğini gözler önüne seren menderesler, ortaya kartpostallık manzaralar çıkardı.

Kars'ın Arpaçay ilçesinde bulunan ve doğal güzellikleri arasında yer alan Arpaçay menderesleri yatağı boyunca oluşturduğu kıvrımlarla dikkat çekiyor. Arazinin yapısına göre şekillenen nehir yatağı, yer yer keskin dönüşler yaparak geniş bir alanda ilerliyor. Havadan kaydedilen görüntülerde, suyun arazi içerisinde çizdiği kıvrımlı güzergah ve köylerle iç içe uzanan doğal manzara gözler önüne seriliyor.

"İzleyenlere adeta görsel şölen sunuyor"

Arpaçay menderesleri, özellikle yüksekten bakıldığında etkileyici görüntüler oluşturuyor. Yeşil ve geniş arazilerin arasından kıvrılarak geçen nehir, kimi noktalarda köylerin hemen yakınından ilerliyor. Suyun arazide oluşturduğu doğal kıvrımlar, bölgenin kendine özgü coğrafi yapısını ortaya koyarken, izleyenlere adeta görsel şölen sunuyor.

Kars'tan başlayıp Hazar Denizi'ne uzanan güzergah

Mendereslerin yolculuğu, Arpaçay'dan başlayarak sınır hattı boyunca devam ediyor. Ermenistan sınırında Aras Nehri ile birleşen Arpaçay'ın suları, Aras Nehri üzerinden Azerbaycan'a doğru ilerliyor ve Hazar Denizi'ne ulaşıyor. Böylece Kars'ın coğrafyasından doğan suyun yolculuğu, farklı bölgelerden geçerek geniş bir havzaya uzanıyor.

Arpaçay mendereslerinin kıvrılarak uzanan yatağı, bölgenin doğal güzelliklerini gözler önüne sererken, nehrin geçtiği alanlarda ortaya çıkan manzaralar da dikkat çekiyor. Havadan kaydedilen görüntülerde, mendereslerin oluşturduğu eşsiz görüntüler, Kars'ın doğal zenginliklerini bir kez daha ortaya koyuyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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