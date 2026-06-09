Türkiye'nin enerji üretimi açısından 2'nci büyük barajı olan Karakaya Barajında su tahliyesi devam ediyor.

Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde bulunan Karakaya Barajında su seviyesindeki artışla beraber başlayan su tahliyesi sürüyor. Geçen ay 6 kapağı açılarak 173 metreden su tahliyesi yapılan barajdaki görsel şölen dikkat çekerken bir çok insan Karakaya Barajını ziyaret etmişti. Yoğun ziyaretlerin ardından yetkililer vatandaşların can güvenliği açısından Karakaya Barajını ziyaretçi girişlerine yasaklamıştı. Günlerdir devam eden su tahliyesi ile seviye normal sınırlara yaklaşınca, tahliye durumu 2 kapağa düşürüldü. Seviyenin önümüzdeki günlerde normal sınırlara ulaşması ile su tahliyesinin daha da azaltılması bekleniyor. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı