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Karadeniz’in deniz çayırları haritalandı

Karadeniz’in deniz çayırları haritalandı
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Sinop’ta gerçekleştirilen proje kapsamında Karadeniz’deki deniz çayırlarının yayılım alanları belirlenerek haritalandırıldı.

Sinop'ta gerçekleştirilen proje kapsamında Karadeniz'deki deniz çayırlarının yayılım alanları belirlenerek haritalandırıldı. Yapay resif uygulamalarıyla denizel biyoçeşitliliğin artırılması ve ekosistemin iklim değişikliğine karşı direncinin güçlendirilmesi hedeflendi.

Sinop Üniversitesi yürütücülüğünde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Avrupa Birliği tarafından finanse edilen " Karadeniz'deki Deniz Koruma Alanları İçin Deniz Çayırlarının Haritalanması Yoluyla İklim Değişikliğine Uyumun Güçlendirilmesi" projesi tamamlandı.

Sinop Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sabri Bilgin'in yürütücülüğünü yaptığı projede, Sinop İl Özel İdaresi ile çeşitli yabancı sivil toplum kuruluşları proje ortağı olarak yer aldı.

Proje kapsamında Karadeniz'de bulunan deniz çayırlarının yayılım alanları tespit edilerek haritalandırıldı. Ayrıca yapay resif uygulamalarıyla denizel biyoçeşitliliğin artırılmasına ve Karadeniz ekosisteminin iklim değişikliğinin etkilerine karşı daha dirençli hale getirilmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirildi.

Çalışmalar kapsamında öğrencilere yönelik eğitim faaliyetleri de düzenlendi. Eğitimlerle deniz çayırları, biyoçeşitlilik ve iklim değişikliği konularında farkındalık oluşturulurken, deniz altında çekilen fotoğraf ve videolar dijital sanat ve enstalasyon çalışmalarına dönüştürüldü.

Toplantıda konuşan Rektör Prof. Dr. Şakir Taşdemir, projenin üniversitenin bilimsel birikiminin bölgesel ve uluslararası iş birlikleriyle somut sonuçlara dönüşmesinin önemli örneklerinden biri olduğunu belirtti.

Taşdemir, "Karadeniz'in doğal zenginliklerinin korunması, iklim değişikliğine karşı dirençli ekosistemlerin oluşturulması ve toplumsal farkındalığın artırılması hepimizin ortak sorumluluğudur. Üniversite olarak bilimsel bilgiyi çevrenin, toplumun ve geleceğin yararına dönüştüren projelerde yer almaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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