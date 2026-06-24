Haberler

İlçe merkezine inen ayı kamerada

İlçe merkezine inen ayı kamerada
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karabük'ün Yenice ilçesinde şehir merkezine inen ayı, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Ayı, araçlardan korkarak ormanlık alana kaçtı.

Karabük'ün Yenice ilçesinde şehir merkezine inen ayı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

İlçedeki Çıra Pazarı mevkiinden geçmekte olan bir vatandaş ağaçlık alandan aşağıya doğru inen ayıyı fark etti. Yavaş yavaş yola inen ayıyı takip eden vatandaş o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Bir süre bölgede bekleyen ayı araçlardan korkarak ormanlık alana kaçıp gözden kayboldu. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Polis, öğretmen, doktor, hemşire! Memur ve emekli zammında tüm hesap değişti

Polis, öğretmen, vaiz! Memur ve emekli zammında tüm hesap değişti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İngiltere'de dikkat çeken yürüyüş

Görüntü bugün kaydedildi!
Fenerbahçe'de kriz: Çuvalla para ödenen futbolcu sağlık kontrolüne gelmedi

Fenerbahçe'de kriz! Çuvalla para ödenen futbolcu kayıp

Süper Lig ekibine Acun Ilıcalı piyangosu

Süper Lig ekibine Acun Ilıcalı piyangosu
Kağıt toplayarak okuttuğu kızı, üniversiteyi birincilikle bitirdi

33 yıl ekmeğini çöpten çıkardı! Emekleri karşılıksız kalmadı
Sağlık camiasının duayen Profesörü Kut Sarpyener hayatını kaybetti

Sağlık camiasının duayen Profesörü hayatını kaybetti
Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu! Mert Hakan detayı

Beklenen haber geldi!
3 gündür her yerde aranıyordu! İki çocuk annesi devlet memuru Esma'dan acı haber

İki çocuk annesi devlet memuru Esma'dan acı haber