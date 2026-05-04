Haberler

Kara yolu nehirle birleşti, yaşanan taşkın dron ile görüntülendi

Kara yolu nehirle birleşti, yaşanan taşkın dron ile görüntülendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tunceli'de karların erimeye başlaması ve yağışların sürmesiyle birlikte Munzur Nehri'nin bazı bölümlerinde taşkınlar meydana geldi.

Tunceli'de karların erimeye başlaması ve yağışların sürmesiyle birlikte Munzur Nehri'nin bazı bölümlerinde taşkınlar meydana geldi. Ovacık ilçe kara yolunun bir bölümü adeta nehirler birleşirken o anlar dron ile görüntülendi.

Tunceli, son yılların en iyi kar yağışını aldı. Yüksek kesimlerdeki karların erimeyi sürdürmesi ve son günlerde etkili olan sağanaklarla birlikte Munzur Nehri adeta coştu. Debinin yükselmesiyle birlikte özellikle Tunceli-Ovacık kara yolunun bazı noktalarında taşkınlar meydana geldi. Taşkınlarla birlikte adeta kara yolu nehirle birleşti. Taşkınların ardından kara yolunun bazı noktalarında tahribat oluştu ve yol ulaşıma kapatıldı. Bölgeye sevk edilen ekipler, yolun yeniden ulaşıma açılması için çalışmalara başlarken yetkililer vatandaşların dikkatli olması konusunda uyarılarını sürdürüyor.

Öte yandan, yol üzerinde yaşanan taşkın dron ile görüntülendi.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise "Bölgemiz genelinde havanın parçalı bulutlu ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, yer yer dolu yağışlarının görüleceği tahmin edilmektedir" denildi. - TUNCELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran 'Savaş gemisi vuruldu' dedi, ABD yalanladı

İran "Savaş gemisi vuruldu" dedi, ABD'den jet yanıt geldi
Türk futbolunu karıştıran görüntü! 9 gollü maça şike soruşturması

Türk futbolunu karıştıran görüntü! 9 gollü maça şike soruşturması
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Emniyet müdürü kentten telsiz anonsuyla ayrıldı

Görev yaptığı kentten telsiz anonsuyla ayrıldı

Ayyüce Türkeş, kokoreç yemeye çakarlı konvoyuyla gitti

Milletin vekiline bakın! Çakarlı araçla kokoreç yemeye gidiyor
Mustafa Varank: Bana göre CHP'nin adayı Özgür Özel

"CHP'nin adayı o" diyerek isim verdi
Helikopterle timsah avı: İnsan yiyen canavarı nehirden böyle çıkardılar

Helikopterle timsah avı: İnsan yiyen canavarı nehirden böyle çıkardılar
Emniyet müdürü kentten telsiz anonsuyla ayrıldı

Görev yaptığı kentten telsiz anonsuyla ayrıldı

Maçı anlatırken autotune kullandı, herkesin diline düştü

Görüntüdeki sesi duyanlar inanamıyor! Daha önce böylesi görülmedi
Arıların saldırdığı sürüde telef olan hayvan sayısı sanılandan daha fazlaymış

Arıların saldırdığı sürüde telef olan hayvan sayısı inanılmaz