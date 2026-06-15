Haberler

Anadolu aslanları domuz sürüsünü oyuna getirdi

Anadolu aslanları domuz sürüsünü oyuna getirdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sivas'ın Divriği ilçesinde kangal köpekleri, sürüyü korumak için domuz sürüsüne karşı koordineli ve stratejik bir mücadele sergiledi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sivas'ın Divriği ilçesinde sürüyü koruyan kangal köpekleri, arazide karşılaştıkları domuz sürüsünü kendierine özgü stratejleri ile uzaklaştırdı. Kangalların domuzlara karşı sergilediği koordineli mücadele cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sivas'ın Divriği ilçesine bağlı Bayırüstü köyünde yaşayan Cem Aydoğan, hayvanlarını otlatmak için araziye çıktı. Otlatma sırasında sürüye eşlik eden kangal köpekleri, ileride hareketlilik fark ederek alarma geçti. Kangallar ise kısa süre sonra bölgede bir domuz sürüsü olduğunu fark etti. Gücü, cesareti ve zekasıyla bilinen, Sivas'ın simgesi ve Türkiye'nin milli değerleri arasında gösterilen Kangal köpekleri, sürüyü korumak için anında harekete geçti. İçgüdüsel olarak pozisyon alan kangallar, domuz sürüsünün hayvanlara yaklaşmasını engellemek için adeta stratejik bir mücadele yürüttü. Kangalların doğrudan saldırmak yerine kontrollü hareket ederek domuz sürüsünü yönlendirmesi dikkat çekti. Zaman zaman geri çekilip yeniden hamle yapan kangallar, adeta akıl oyunu oynar gibi domuzları sürüden uzak tuttu. Görüntülerde bir kangalın domuzlardan birini üzerine çekerek dikkat dağıttığı, diğer kangalların ise bu sırada çevreleme yaparak alan kontrolü sağladığı görüldü. O anları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alan Cem Aydoğan ise çok farklı görüntüler ortaya çıktığını ifade etti.

"Farklı bir görüntü ortaya çıktı"

Kangalların, yaban domuzlarını sürüden uzaklaştırmak için harekete geçtiğini söyleyen Cem Aydoğan, "Hayvanlarımı otlatmak için araziye çıktım. Hayvanlarımı koruyan köpeklerimde ileride bir domuz sürüsü görmüş. Köpeklerimde içgüdüsel olarak yaban domuzlarını bölgeden uzaklaştırmaya çalıştı. Bizde o anları kayıt altına aldık. Farklı bir görüntü ortaya çıktı" dedi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu bir ilk! Erdoğan'ın başdanışmanı Mehmet Uçum seçimin yapılacağı tarihi verdi

Bu bir ilk! Erdoğan'ın başdanışmanı seçimin yapılacağı tarihi verdi
107 günlük savaş bitiyor! Beyaz Saray'dan beyaz dumanlar yükseldi

Ve beklenen görüntü geldi

Netanyahu'nun Trump'a rest: Çekilmeyeceğiz, saldırılara devam edeceğiz

Barışa sadece birkaç adım kalmışken Netanyahu'dan Trump'a rest
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bir zamanlar Süper Lig'deydiler! Tesislerinde artık inekler otluyor

Bir zamanlar Süper Lig'deydiler! Tesislerinde artık inekler otluyor
Tarihi camide ilişki rezaleti: Fantezi olsun diye yaptık

Tarihi camide ilişki rezaleti! Savunmaları olay kadar vahim
Mühendis tavsiyesiyle başladı, şimdi paraya para demiyor: Yurt dışından büyük talep var

Mühendis tavsiyesiyle başladı, şimdi paraya para demiyor
Ateşkes daha imzalar kurumadan krize girdi! İran'dan İsrail'e sert uyarı

Korkulan oldu! Ateşkes daha imzalar kurumadan krize girdi
Görüntü Türkiye'den! Kamera dehşet anlarının her saniyesini kaydetti

Görüntü Türkiye'den! Kamera dehşet anlarının her saniyesini kaydetti
Kahramanmaraş’taki okul katliamında ortaya çıkan gerçek: İsa Aras Mersinli 32 kez rehberliğe gönderilmiş

Okul saldırısında yeni detaylar ortaya çıktı
Tayin tartışmasında eşi ve kayınpederini öldüren şüpheliden ilk ifade

Din kültürü öğretmeni eşinin öldüren caniden ilk ifade!