Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

İstanbul'da yağmur nedeniyle Beşiktaş'ta alt geçidi su bastı, yol trafiğe kapatıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul'da yağmur nedeniyle Beşiktaş'ta alt geçidi su bastı, yol trafiğe kapatıldı Haber Videosunu İzle
İstanbul'da yağmur nedeniyle Beşiktaş'ta alt geçidi su bastı, yol trafiğe kapatıldı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul'da dün akşam başlayan sağanak bugün de sürdü ve akşam saatlerinde şiddetini artırdı. Beşiktaş Nispetiye Caddesi'ndeki alt geçidi su basarken yol trafiğe kapatıldı, ekipler suyu tahliye etmek için çalışma başlattı.

İstanbul'da gün boyunca etkili olan yağmur akşam saatlerine doğru şiddetini artırdı. Beşiktaş'ta alt geçidi su basarken, yol ise trafiğe kapatıldı.

İstanbul'da dün akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak yağış bugün de sürdü. Akşam saatlerine doğru ise yağmur şiddetini iyice artırdı. Bazı bölgelerde yollar göle döndü. Beşiktaş Nispetiye Caddesi'nde bulunan bir alt geçidi ise su bastı. Yol trafiğe kapatılırken, ekipler göle dönen alt geçitteki suyu tahliye etmek için çalışma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
ABD Senatosu tarihine geçen Abdul El-Sayed'den İngiliz gazeteciye sert tepki!

ABD Senatosu tarihine geçen Abdul El-Sayed'den İngiliz gazeteciye sert tepki!
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Denizli'de boğazına şeker kaçan öğrenciyi kurtaran kasiyerin ertesi gün evi yandı! Mahalleli sahip çıktı

Bir çocuğun hayatını kurtardı! 24 saat sonra evi yandı
Yedi Numara'nın Recep'i Volkan Girgin, dizinin bugün çekilemeyeceğini söyledi

Yedi Numara'nın Recep'i yıllar sonra konuştu: Bugün olsa çekilemezdi
Cengiz Han'ın mezarını ararken karşılaştığı manzara karşısında şoke oldu

Cengiz Han'ın mezarını ararken karşılaştığı manzara karşısında şoke oldu
İsrail Merkez Seçim Komitesi, muhalefetin 67 sandalye kazandığını doğruladı

Son sözü seçim komitesi söyledi! Yenilgisi tescillendi
ABD'de tarihi gece! Müslüman aday kazandı, salon yıkıldı

Haberi alınca sevinçten deliye döndüler!
Babacan'dan fon çıkışı! 'Çark kurup yıllarca döndürmüşler'

Babacan bu kez sert çıktı! "Yıllarca döndürmüşler"
Derbiyi hastanede izleyen Fenerbahçeli kalp krizi geçirdi! Böbrek nakli ertelendi

Böbrek nakline 2 gün kala derbiyi izledi, her şey alt üst oldu