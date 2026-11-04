İstanbul'da yağmur nedeniyle Beşiktaş'ta alt geçidi su bastı, yol trafiğe kapatıldı

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İstanbul'da gün boyunca etkili olan yağmur akşam saatlerine doğru şiddetini artırdı. Beşiktaş'ta alt geçidi su basarken, yol ise trafiğe kapatıldı.

İstanbul'da dün akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak yağış bugün de sürdü. Akşam saatlerine doğru ise yağmur şiddetini iyice artırdı. Bazı bölgelerde yollar göle döndü. Beşiktaş Nispetiye Caddesi'nde bulunan bir alt geçidi ise su bastı. Yol trafiğe kapatılırken, ekipler göle dönen alt geçitteki suyu tahliye etmek için çalışma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı