İstanbul'da tarlalar sarıya boyandı

İstanbul'da havaların ısınması ile birlikte tarlalar sarıya boyandı. İlkbaharda açan kanola çiçekleri görsel şölen oluşturdu.

Havaların ısınmasıyla birlikte, İstanbul'un Trakya bölgesine yakın kanola bitkileri çiçek açmaya başladı. Görsel olarak göz kamaştıran kanola, yağıyla da üreticilerin yüzünü güldürüyor. Gıdadan kozmetiğe kadar kullanılan kanola yağının litre fiyatı ise 70 liradan alıcı buluyor. İstanbul'un Çatalca ve Büyükçekmece ilçelerinde yol kenarlarında açan kanola bitkileri havadan görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı