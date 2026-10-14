İstanbul'da sağanak, Hacıosman metro istasyonunu su altında bıraktı

İstanbul'da sağanak, Hacıosman metro istasyonunu su altında bıraktıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul'da etkisini sürdüren sağanak yağış nedeniyle Hacıosman metro istasyonunu su bastı. Tavandan akan suları görenler şaşkınlık yaşarken, metroyu kullanmak isteyen yolcular ıslanmamak için suyun akmadığı bölgelerden geçerek ilerledi.
İstanbul'da sağanak yağış nedeniyle Hacıosman metro istasyonunu su bastı. Tavandan akan suları görenler şaşırdı.
Meteorolojinin uyarılarının ardından kent genelinde sağanak yağış etkisini sürdürüyor. Sağanak yağış nedeniyle Hacıosman metro durağını su bastı. Metroyu kullanmak isteyen yolcular, ıslanmamak için suyun akmadığı bölgelerden geçerek ilerledi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı