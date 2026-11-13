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İstanbul Boğazı'nda lodosta güçlükle ilerleyen Şehir Hatları vapuru görüntülendi

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İstanbul Boğazı'nda etkili olan şiddetli lodos, Şehir Hatları vapurunun seyrini zorlaştırdı. Dalgalar arasında güçlükle ilerleyen vapurun o anları bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul Boğazı'nda etkili olan şiddetli lodos nedeniyle ilerlemekte güçlük çeken Şehir Hatları vapuru, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Boğaz'da şiddetli lodosun oluşturduğu dalgalar, vapurun seyrini zorlaştırdı. Dalgalar arasında ilerlemeye çalışan vapurun o anları, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, vapurun yükselen dalgaların arasına girip çıktığı görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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