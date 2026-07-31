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İstanbul Boğazı’nda gemi arızası nedeniyle trafik çift yönlü geçici olarak askıya alındı

İstanbul Boğazı’nda gemi arızası nedeniyle trafik çift yönlü geçici olarak askıya alındı
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Rusya’dan İskenderun’a seyir halindeki bir gemide makine arızası nedeniyle İstanbul Boğazı’nda gemi trafiğinin 18.10 itibariyle çift yönde ve geçici olarak askıya alındığını açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Rusya'dan İskenderun'a seyir halindeki bir gemide makine arızası nedeniyle İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğinin 18.10 itibariyle çift yönde ve geçici olarak askıya alındığını açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Rusya'dan İskenderun'a seyir halinde olan, Sao Tome and Principe bayraklı, 22 bin ton demir cevheri yüklü, 154 metre boyundaki Hacı Hüseyin isimli gemi, İstanbul Boğazı Kanlıca önlerinde makine arızası nedeniyle karaya sürüklenirken demir atmıştır. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı KURTARMA-8 ve NAZIM TUR römorkörleri ile KEGM-5 botu bölgeye sevk edilerek geminin yanına intikal etmiştir. İstanbul Boğazı gemi trafiği, saat 18.10 itibarıyla çift yönde ve geçici olarak askıya alınmıştır" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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