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İstanbul Bakırköy'de alt geçitte mahsur kalan taksi sürücüsü ekiplerce kurtarıldı

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İstanbul Bakırköy'de alt geçitte mahsur kalan taksi sürücüsü ekiplerce kurtarıldı
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İstanbul Bakırköy'de İncirli Caddesi'ndeki alt geçidi su bastı, suda mahsur kalan ticari taksi sürücüsü ekipler tarafından kurtarıldı. Alt geçitte biriken suyun tahliyesi için çalışmalar sürüyor.

İstanbul Bakırköy'de cadde üzerindeki alt geçitte biriken suda mahsur kalan ticari taksi sürücüsü, ekipler tarafından kurtarıldı. Alt geçitte su tahliye çalışmaları sürüyor.

İstanbul'un Bakırköy ilçesinde İncirli Caddesi üzerinde bulunan alt geçidi su bastı. Su birikintisinin içinde kalan ticari taksi sürücüsü araçta mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, taksi içerisindeki sürücüyü kurtarmak için çalışma başlattı. Ekiplerin müdahalesiyle sürücü bulunduğu araçtan çıkarılarak kurtarıldı. Kurtarma çalışmasının ardından alt geçitte biriken suyun tahliyesi için çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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