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İspir'de ayı kabusu

İspir'de ayı kabusu
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Erzurum'un İspir ilçesinde yerleşim yerine kadar inen yaban ayıları yüzünden mahalle halkı can güvenliği endişesi yaşıyor. Yetkililere yapılan başvurular sonuçsuz kalırken, vatandaşlar sokak lambası talebine de yanıt alamadı.

Erzurum'un İspir ilçesine bağlı Madenköprü Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, yerleşim yerine kadar inen yaban ayıları yüzünden can korkusuyla yaşıyor.

Mahalle sakinlerinden edinilen bilgilere göre, her geçen gün artan ayı tehdidi karşısında Kaymakamlık ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne yapılan yazılı başvurular sonuçsuz kaldı. Milli Parklar yetkililerinin "Değerlendirip döneceğiz" diyerek kendilerini başından savdığını belirten mahalle halkı, can güvenliklerinin hiçe sayıldığını vurguladı. Karanlıkta ayıların hedefi olmamak için TEDAŞ'a sokak lambası talebinde bulunan mahalleliler, bu taleplerine de yanıt alamadı. Zifiri karanlıkta her köşe başında bir ayıyla burun buruna gelme korkusu yaşayan köylüler, çocuklarını okula gönderirken adeta ecel terleri döküyor.

Mahalle sakinleri sorunun çözümü için destek istedi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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