İskenderun Meydan Mahallesi'nde yıldırım düşen ağaçtaki yangını itfaiye söndürdü

İskenderun Meydan Mahallesi'nde yıldırım düşen ağaçtaki yangını itfaiye söndürdüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay'ın İskenderun ilçesindeki Meydan Mahallesi'nde yağış esnasında yıldırım isabet eden ağaçta çıkan yangın, ihbar üzerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü. Ekipler yangını kısa sürede kontrol altına alırken ağaçta soğutma çalışması yaptı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde yağış esnasında yıldırımın isabet ettiği ağaçta çıkan yangını itfaiye söndürdü.
Yangın; İskenderun ilçesi Meydan Mahallesi'nde yıldırımın düştüğü ağaçta yaşandı. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, alevlere hızlı şekilde müdahale etti.
Ekiplerin çalışmasıyla yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, ağaçta soğutma çalışması gerçekleştirildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı