İskenderun'da motorda mahsur kalan kediyi HBB itfaiye ekipleri kurtardıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde Çay Mahallesi'nde bir aracın motor kısmında mahsur kalan kedi, HBB itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. Vatandaşların ihbarıyla bölgeye gelen ekipler kediyi sağ salim çıkararak sahibine teslim etti.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir aracın motor kısmında mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılarak sahibine teslim edildi.
Çay Mahallesi'nde aracın motor kısmında mahsur kalan kediyi fark eden vatandaşlar durumu ekiplere bildirdi. Bölgeye gelen HBB itfaiye ekipleri, koordineli çalışma sonucunda kediyi bulunduğu yerden sağ salim çıkardı.
Kurtarılan kedi, sahibine teslim edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı