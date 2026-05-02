Ilgaz Dağı mayıs ayında beyaza büründü

Kastamonu-Çankırı sınırında bulunan Ilgaz Dağı etkili olan kar yağışıyla beyaza büründü.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin altına düştüğü Kastamonu'da kar yağışı etkili oluyor. Kastamonu-Çankırı sınırında yer alan Ilgaz Dağı da etkili olan kar yağışıyla mayıs ayında beyaz örtüyle kaplandı. Ilgaz Dağı 15 Temmuz İstiklal Tüneli mevkiinde kar yağışıyla birlikte etkili olan sis görüş mesafesini düşürdü.

Ilgaz Dağı'nda araçlarıyla seyir halinde olan vatandaşlar, araçlarını durdurarak oluşan manzarada fotoğraf çektiriyor. Kar yağışıyla birlikte görsel şölenin oluştuğu Ilgaz Dağı, havadan görüntülendi.

Öte yandan, Küre Dağları ile Yaralıgöz Dağları geçidinde ara ara ka yağışı etkili oluyor.

Ilgaz Dağı'ndaki kar yağışını görüntüleme için aracını durduran tır şoförü Uğur Uçar, "İstanbul'a yolculuk yapıyorum. Gördüğünüz üzere mayıs ayı olmasına rağmen şu anda kar yağıyor. Bu karın devamını da bekliyoruz. Havada hafiften sisli, ormanlık alan da beyaz örtüyle kaplanmış. Manzara güzel, eşsiz. Bu aylarda nadiren karşılaşılan bir manzara oldu" dedi. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
