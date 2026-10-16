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İhsaniye'de büyükbaş hayvanlara şap aşısı yapılmaya başlandı

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İhsaniye'de büyükbaş hayvanlara şap aşısı yapılmaya başlandı
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Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde büyükbaş hayvanlara yönelik şap aşılama çalışmaları başlatıldı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli, ilçe genelinde hayvan sağlığını korumak ve hastalığın yayılmasını engellemek için aşılama yapıyor.

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde bulaşıcı hayvan hastalıklarıyla mücadele kapsamında büyükbaş hayvanlara yönelik şap aşılama çalışmaları başlatıldı.

İhsaniye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı personeli tarafından ilçe genelinde gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında büyükbaş hayvanlara şap aşısı uygulanıyor. Hayvan sağlığının korunması ve bulaşıcı hayvan hastalıklarıyla etkin mücadele edilmesi amacıyla gerçekleştirilen aşılama çalışmalarının sahada devam ettiği bildirildi. Ekiplerin bulaşıcı hayvan hastalıklarının önlenmesi, kontrol altına alınması ve yayılmasının engellenmesine yönelik koruyucu tedbirler çerçevesinde aşılama faaliyetlerini sürdürdüğü kaydedildi.

İlçe genelinde sahaya çıkan hayvan sağlığı personelinin, büyükbaş hayvanların şap hastalığına karşı korunmasına yönelik aşılama çalışmalarına devam ettiği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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