Haberler

Iğdır'da sağanak yağış etkili oldu

Iğdır'da sağanak yağış etkili oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Iğdır'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, trafikte aksamalar yaşandı. Meteoroloji yetkilileri vatandaşları sel ve su baskınına karşı uyardı.

Iğdır'da etkili olan sağanak yağış, kent genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı.

Iğdır'da öğle saatlerinde başlayan sağanak yağış, kent merkezi ve bazı ilçelerde etkisini gösterdi. Kısa sürede şiddetini artıran yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri meydana geldi. Yağışın etkisiyle trafikte zaman zaman aksamalar yaşanırken, sürücüler kontrollü şekilde ilerlemek zorunda kaldı. Bazı vatandaşlar ise iş yerleri ve otobüs duraklarına sığınarak yağmurun dinmesini bekledi. Meteoroloji yetkilileri, bölgede yağışların aralıklarla devam edebileceğini belirterek vatandaşları ani sel, su baskını ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump: Petrol yüklü gemiler Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye başladı

ABD-İran mutabakatında dünyanın beklediği adım atıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sarp Levendoğlu ve Felicia Sağnak tatilde! 16 yaş küçük sevgilisiyle aşka geldi

Ünlü oyuncu 16 yaş küçük sevgilisiyle tatilde aşka geldi
24 saat bile geçmemişti! Dünya Kupası'ndaki yenilgi sonrası flaş ayrılık

24 saat bile geçmedi! Dünya Kupası'ndaki ağır yenilgi sonrası ayrılık
Tarkan'dan Milli Takım'a destek: İhtiyaçları olan şey yargı değil dayanışma

Olan bitene sessiz kalamadı! Mesajı çok net
Balkonda infial yaratan görüntü! Çocuğu görünce çığlığı bastılar

Balkonda infial yaratan görüntü! Çocuğu görünce çığlığı bastılar
Trump'a verip veriştiren ünlü aktör kalabalığa küfürlü slogan attırdı

Ünlü aktörün sözleri Trump'ı deliye döndürecek cinsten

YKS maratonu başlıyor: 2,4 milyon aday sınavda ter dökecek

YKS için son viraj: Milyonlarca aday hazır
Bir ili sevince boğan gelişme! Vali duyurdu: Resmi Gazete'de yayımlanmasını bekliyoruz

Bir ili sevince boğan gelişme! Vali: Resmi Gazete'yi bekliyoruz