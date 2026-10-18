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Hendek'te mevsimin ilk karı etkili oldu, Çiğdem ve Dikmen yaylaları beyaza büründü

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Hendek'te mevsimin ilk karı etkili oldu, Çiğdem ve Dikmen yaylaları beyaza büründü
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Sakarya'nın Hendek ilçesindeki yüksek kesimlerde sıcaklıkların düşmesiyle mevsimin ilk kar yağışı gece saatlerinde etkili oldu. Çiğdem ve Dikmen yaylaları beyaz örtüyle kaplanırken, kış manzaraları vatandaşlarca cep telefonuyla görüntülendi.

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki yüksek kesimlerde mevsimin ilk kar yağışı etkili oldu. Çiğdem ve Dikmen yaylaları, gece saatlerinde başlayan yağışın ardından beyaz örtüyle kaplandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yağış uyarısının ardından hava sıcaklıklarının düşmesiyle Hendek'in yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı. Yaklaşık bin 500 rakımlı Çiğdem Yaylası ile bin 725 rakımlı Dikmen Yaylası'nda gece saatlerinde etkisini gösteren kar, kısa sürede çevreyi beyaza bürüdü. Yaylalarda ortaya çıkan kış manzaraları vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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