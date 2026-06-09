Haberler

Hekimhan'da kayısı bahçesinde vaşak görüntülendi

Hekimhan'da kayısı bahçesinde vaşak görüntülendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde kayısı bahçesinde çalışan bir çiftçi, nesli koruma altında bulunan vaşağı cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde kayısı bahçesinde çalışma yapan bir çiftçi, nesli koruma altında bulunan vaşağı cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Olay, Hekimhan ilçesine bağlı Kocaözü Mahallesi'nde meydana geldi. Kayısı bahçesinde çalışma yapan bir çiftçi, bahçe içerisinde bir vaşakla karşılaştı. Bir süre bölgede dolaşan vaşak, çiftçi tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Bahçe içerisinde sakin bir şekilde hareket ettiği görülürken, bir süre sonra gözden kaybolarak bölgeden uzaklaştığı öğrenildi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran savaş uçakları havalandı, Erbil'den patlama sesleri geliyor

Savaş uçakları havalandı, Türkiye'nin komşusu vuruluyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'ın teklifine henüz cevap vermeyen Icardi, Maldivler'de keyif çatıyor

Değmeyin Icardi'nin keyfine
TOGG'dan dev kampanya: 671 bin TL getirene sıfır otomobil

TOGG'dan dev kampanya! Yüzde 0 faiz ile otomobil sahibi olma fırsatı
Bahçelievler Belediye Başkanı, ruhsatsız iş yapan Suriyeli esnafın dükkanını mühürledi

Suriyeli esnafın dükkanına girer girmez talimatı verdi
Uzak Şehir'in yıldızları tatilde aşka geldi

Fenomen dizi sezon finali yaptı, ünlü çift soluğu tatilde aldı
Eda Taşpınar'dan üstsüz paylaşım

"Bikini izi sevmiyorum" dedi, fotoğrafı yürek hoplattı
Trump, ABD helikopterinin düşürüldüğünü doğruladı: İran'ın saldırısına yanıt vereceğiz

Trump, misillemeye hazırlanıyor! İran'ın saldırısını doğruladı
Gökhan İnler'den resmi açıklama: Galatasaray ile bonservisi için görüşeceğiz

İtalya'dan açıklama geldi: Bonservisi için Galatasaray ile görüşeceğiz