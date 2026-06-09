Hekimhan'da kayısı bahçesinde vaşak görüntülendi

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde kayısı bahçesinde çalışma yapan bir çiftçi, nesli koruma altında bulunan vaşağı cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Olay, Hekimhan ilçesine bağlı Kocaözü Mahallesi'nde meydana geldi. Kayısı bahçesinde çalışma yapan bir çiftçi, bahçe içerisinde bir vaşakla karşılaştı. Bir süre bölgede dolaşan vaşak, çiftçi tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Bahçe içerisinde sakin bir şekilde hareket ettiği görülürken, bir süre sonra gözden kaybolarak bölgeden uzaklaştığı öğrenildi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı