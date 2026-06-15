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Haziran ayında kar eğlencesi görüntülendi

Haziran ayında kar eğlencesi görüntülendi
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Bolu'da 2 bin 400 rakımlı Köroğlu Dağları'nın zirvesine çıkan bir grup genç, haziran ayında kar manzarasıyla karşılaştı. Poşetleri kızak gibi kullanarak kayan gençlerin eğlenceli anları cep telefonuyla kaydedildi.

Bolu'da haziran ayının ortasında 2 bin 400 rakımlı Köroğlu Dağları'nın zirvesine çıkan bir grup genç, karşılaştıkları kar manzarasını fırsata çevirdi. Gençlerin poşetlerle karda kayarak yaşadığı eğlenceli anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Yaklaşık 2 bin 400 rakıma sahip Köroğlu Dağları'nın zirvesine çıkan gençler, geçtiğimiz günlerde etkili olan yağışların ardından bölgede erimeden kalan kar örtüsüyle karşılaştı. Yaz mevsiminin yaşandığı haziran ayında kar gören gençler, bu sürpriz manzarayı eğlenceye dönüştürdü. Yanlarında bulunan poşetleri kızak gibi kullanan gençler, karın üzerinde kayarak doyasıya eğlendi.

O anlar, grupta bulunan cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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