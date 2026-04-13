Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde parçalı ve çok bulutlu hava koşulları hakim. Bazı bölgelerde aralıklı yağışlar, karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı meydana gelebilir.

Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Batı Karadeniz'in doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Mardin, Batman ve Siirt çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Mardin ve Batman çevrelerinde yer yer gök gürültülü sağanak, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunuyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre; hava sıcaklığının ülke genelinde mevsim normalleri altında seyretmesi bekleniyor. Rüzgar genellikle kuzeyli, Trakya kesiminde doğu ve güneydoğu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu 12

İstanbul: Parçalı bulutlu 16

İzmir: Parçalı bulutlu 22

Adana: Parçalı, yer yer çok bulutlu 22

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 22

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 13

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 12

Erzurum: Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı 1

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu 14 - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
