Hatay İskenderun'da araçta görülen yılanı itfaiye yakalayıp doğaya bıraktıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir aracın içinde görülen yılan, itfaiye ekiplerinin titiz çalışmasıyla zarar verilmeden yakalandı. Yakalanan yılan, ekipler tarafından doğal yaşam alanına bırakıldı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir aracın içerisinde görülen yılan, itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak doğal yaşam alanına bırakıldı.
İskenderun İtfaiye İstasyonu'na getirilen araçta yılan görülmesi üzerine ekipler harekete geçti.
İtfaiye ekiplerinin titiz çalışması sonucu yılan, zarar verilmeden yakalandı.
Yakalanan yılan, ekipler tarafından doğal yaşam alanına bırakıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı