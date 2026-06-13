Dereye düşen inek kepçeyle kurtarıldı
Hatay'ın Belen ilçesinde dereye düşerek yaralanan inek, itfaiye ekiplerinin kepçe yardımıyla kurtarılmasıyla sahibine teslim edildi.
Hatay'da dereye düşerek yaralanan inek, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kepçeyle kurtarıldı.
Belen ilçesi Sakıt Mahallesi'nde dereye düşen inek yaralanarak mahsur kaldı. Yaralı hayvanı kendi imkanlarıyla kurtaramayan vatandaş durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Mahsur kalan inek, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kepçe yardımıyla bulunduğu yerden kurtarılarak sahibine teslim edildi. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı