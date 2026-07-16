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Düzce'de köylerde alt yapı çalışmaları sürüyor

Düzce'de köylerde alt yapı çalışmaları sürüyor
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Düzce İl Özel İdaresi, Akçakoca'ya bağlı Hasançavuş köyünde sathi kaplama öncesi altyapı çalışmalarını tamamlayarak yolu üstyapı uygulamasına hazır hale getirdi. Kırsal mahallelerde ulaşımın daha güvenli ve konforlu olması hedefleniyor.

DÜZCE (İHA) – Düzce İl Özel İdaresi, Akçakoca ilçesine bağlı Hasançavuş köyünde sathi kaplama (soğuk asfalt) öncesi altyapı çalışmalarını tamamlayarak yolun üstyapı uygulamasına hazır hale getirildiğini açıkladı.

Düzce İl Özel İdaresi, Akçakoca'da Hasançavuş köyünde sathi kaplama öncesi yürütülen altyapı çalışmalarını tamamladı. Yürütülen çalışmalar kapsamında yol altyapısı güçlendirilerek sathi kaplama uygulaması öncesinde gerekli hazırlıklar tamamlandı. Çalışmalarla birlikte kırsal mahallelerde ulaşımın daha güvenli ve konforlu hale getirilmesi hedefleniyor. İl Özel İdaresi yetkilileri, kırsal ulaşım ağının güçlendirilmesine yönelik yol yapım, bakım ve iyileştirme çalışmalarının il genelinde planlanan program doğrultusunda aralıksız sürdürüldüğünü belirtti. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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