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Koruma altındaki dağ keçileri Harput mezarlıklarında görüntülendi

Koruma altındaki dağ keçileri Harput mezarlıklarında görüntülendi
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Elazığ'ın tarihi Harput Mahallesi'nde koruma altındaki dağ keçileri, mezarlık alanlarında sürü halinde görüntülendi. Nesli tükenme tehdidi altındaki keçiler bölgede sıkça görülmeye başlandı.

Elazığ'ın tarihi Harput Mahallesi'nde koruma altında bulunan dağ keçileri mezarlık alanlarında görüntülendi.

Nesli tükenme tehdidi altında bulunan ve avlanmaları yasak olan dağ keçileri, son yıllarda Harput ve çevresinde daha sık görülmeye başlandı. Tarihi dokusuyla bilinen bölgede ortaya çıkan keçiler, hem vatandaşların ilgisini çekti hem de doğa ile tarihin iç içe olduğu görüntüler oluşturdu.

Vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, sürü halinde dolaşan dağ keçileri mezarlık çevresinde görüldü. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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