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Tarihi Harput'ta dağ keçileri görüldü

Tarihi Harput'ta dağ keçileri görüldü
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Elazığ’ın tarihi Harput Mahallesi’nde koruma altındaki dağ keçileri, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Elazığ'ın tarihi Harput Mahallesi'nde koruma altındaki dağ keçileri görüldü.

Elazığ, zengin doğal yaşamı ve dağlık coğrafyasıyla birçok yabani hayvana ev sahipliği yapıyor. Bu çerçevede ilde sıklıkla görüntülenen, dağ keçileri bu sefer tarihi Harput Mahallesi'nde görüldü. Bir süre arazide bulunan ağacın yapraklarını yiyen keçiler, daha sonra gözden kayboldu.

O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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