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Cennet Cehennem Vadisi'nde ayı ve yavrusu görüntülendi

Cennet Cehennem Vadisi'nde ayı ve yavrusu görüntülendi
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Hakkari'nin Kırıkdağ bölgesinde doğaseverler, kayalıklardan inen anne ayı ile yavrusunu cep telefonuyla kaydetti. Görüntüler bölgenin zengin yaban hayatını bir kez daha gözler önüne serdi.

Hakkari'nin Kırıkdağ bölgesine giden doğaseverler, anne ayı ile yavrusunu görüntüledi.

Dağ keçileri, keklikler, ayılar ve birçok yaban hayvanına ev sahipliği yapan Cennet Cehennem Vadisi'nde bu kez kayalıklardan inen anne ayı ve yavrusu dikkat çekti. Doğaseverler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, anne ayının yavrusuyla birlikte bir süre kayalıklarda ilerlediği görüldü.

Ayıyı gören doğaseverler, "Gel, gitme" diyerek seslendi. Sesler üzerine kısa bir süre duraklayan anne ayı, daha sonra yavrusuyla birlikte yoluna devam ederek gözden kayboldu.

Bölgenin zengin yaban hayatını bir kez daha gözler önüne seren görüntüler, doğaseverler tarafından ilgiyle karşılandı. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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