Gümüşhane'de aç kalan yavru ayıyı elleriyle beslediler
Gümüşhane'nin Kale köyünde, annesi tarafından terk edilmiş bir yavru ayı köy merkezine yakın bölgede dolaşırken, vatandaşlar tarafından ekmekle beslenmeye çalışıldı. Ayının sakin tavırları ve insanların ona yaklaşımına ilgi dikkat çekti.
Gümüşhane'de aç kaldığı için köy merkezine yakın bir noktada otlayan ayıyı vatandaşlar elleriyle beslediler.
Gümüşhane'nin merkez ilçesine bağlı Kale köyünde annesinin terk ettiği değerlendirilen ve köy merkezine kadar inen yavru bir ayı, sakin hareketleriyle dikkat çekti. Kimseye aldırış etmeden köy çevresinde otlayan ayıyı fark eden vatandaşlar, hayvana ekmek atarak beslemeye çalıştı. Ayının yanına yaklaşan bir vatandaş ise, 'Ne haber koca oğlan' diyerek ayıya seslendi. Uzun bir süre bölgede dolanan yavru ayı, daha sonra uzaklaştı. - GÜMÜŞHANE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı