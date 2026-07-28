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Gümüşhane’de doğaseverler Yılanlı Kanyon’u keşfetti

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Trabzonlu doğaseverler, Gümüşhane’nin Kelkit ilçesinde bulunan Yılanlı Kanyon’u keşfetti.

Trabzonlu doğaseverler, Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde bulunan Yılanlı Kanyon'u keşfetti.

Trabzon Dağcılık ve Doğa Sporları İhtisas Spor Kulübü (TRADOST) mensubu doğaseverler, Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde yer alan Yılanlı Kanyon'un eşsiz doğal güzelliklerini keşfetti. Etkinliğe katılan 77 sporcu, yaklaşık 9 buçuk kilometrelik parkuru yürüdü. Kanyonun etkileyici kaya oluşumları ve doğal yapısı eşliğinde gerçekleştirilen yürüyüşte katılımcılar hem doğayla iç içe vakit geçirdi hem de bölgenin turizm potansiyelini yakından görme fırsatı buldu.

Etkinlik boyunca katılımcılar kanyonun doğal zenginliklerini fotoğraflayarak anı ölümsüzleştirirken, parkur boyunca doğa yürüyüşünün keyfini çıkardı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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